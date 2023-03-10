Eurasia Review: Китай намерен построить железную дорогу в Якутию

По данным журнала, планы Китая подтверждаются меморандумом между АО «Железные дороги Якутии» и китайской ассоциацией развития промышленности за рубежом.

Журналисты сообщили, что железнодорожная линия начнется от китайского города Мохэ, пройдет через Якутск и протянется до порта Магадана. В рамках реализации проекта планируется возвести железнодорожный пограничный переход через Амур.

В Eurasia Review утверждают, что Пекин заинтересован в скорейшей реализации проекта.



Арбитражный суд Москвы 28 февраля обязал Siemens поставить РЖД 13 поездов Сапсан. Одностороннее расторжение контракта со стороны германского концерна признано недействительным, передает НСН.

