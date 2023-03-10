Eurasia Review: Китай намерен построить железную дорогу в Якутию

В Пекине собираются построить железнодорожную линию до Якутии, сообщает издание Eurasia Review со ссылкой на открытые источники.

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По данным журнала, планы Китая подтверждаются меморандумом между АО «Железные дороги Якутии» и китайской ассоциацией развития промышленности за рубежом.

Журналисты сообщили, что железнодорожная линия начнется от китайского города Мохэ, пройдет через Якутск и протянется до порта Магадана. В рамках реализации проекта планируется возвести железнодорожный пограничный переход через Амур.

В Eurasia Review утверждают, что Пекин заинтересован в скорейшей реализации проекта.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:КитайЯкутияЖелезная Дорога
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