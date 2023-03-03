РЖД предоставит скидку 50% на детские билеты в период летних каникул

Скидка распространяется на детей в возрасте от 10 до 17 лет. Дисконт будет действовать с 1 июня по 31 августа на маршрутах дальнего следования.

Билеты по спецтарифам доступны на места в плацкартных и общих вагонах, а также на некоторых двухэтажных купейных поездах и «Ласточках».

В РЖД уточнили, что оформление билетов со скидкой начнется 4 марта.

Арбитражный суд Москвы ранее обязал Siemens поставить «Российским железным дорогам» 13 поездов «Сапсан». Односторонний отказ немецкой компании от обязательств перед российским холдингом признан недействительным, передает НСН.

