РЖД предоставит скидку 50% на детские билеты в период летних каникул

Приобрести детские билеты на поезд можно будет за полцены, сообщили в пресс-службе холдинга «Российские железные дороги».

РЖД будет обслуживать военных в приоритетном порядке

Скидка распространяется на детей в возрасте от 10 до 17 лет. Дисконт будет действовать с 1 июня по 31 августа на маршрутах дальнего следования.

Билеты по спецтарифам доступны на места в плацкартных и общих вагонах, а также на некоторых двухэтажных купейных поездах и «Ласточках».

В РЖД уточнили, что оформление билетов со скидкой начнется 4 марта.

Арбитражный суд Москвы ранее обязал Siemens поставить «Российским железным дорогам» 13 поездов «Сапсан». Односторонний отказ немецкой компании от обязательств перед российским холдингом признан недействительным, передает НСН.

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ФОТО: Пресс-служба РЖД
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