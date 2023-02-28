Суд в Москве обязал Siemens поставить РЖД 13 «Сапсанов»

Договор на поставку 13 поездов «Сапсан» РЖД и Siemens заключили в 2019 году. Германский концерн в марте 2022 года в одностороннем порядке приостановил исполнение обязательств.

Суд посчитал, что отказ от исполнения контракта противоречит разъяснениям Еврокомиссии и условиям договора.

Siemens может обжаловать решение Арбитражного суда Москвы в течение месяца.

В ноябре 2022 года Siemens продал финансовый и лизинговый бизнес в России, передает НСН.

