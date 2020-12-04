Электронная запись на прививку от COVID-19 открылась в Москве

По его словам, в ближайшее время вакцинация будет доступна и другим группам населения. Медики будут использовать препарат, разработанный центром имени Гамалеи «Спутник V». Прививка делается в два этапа. Сделать ее смогут люди старше 18 и младше 60 лет без хронических заболеваний.

Прививочные пункты начнут работу с 5 декабря, всего в Москве их откроется 70.

Между тем иммунолог-аллерголог Владимир Болибок рассказал, что вакцинация нужна даже тем, кто уже переболел коронавирусом, передает RT.

Бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко в эфире НСН рассказал, от чего зависят сроки снятия коронавирусных ограничений в столице и других регионах страны.



