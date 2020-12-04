Электронная запись на прививку от COVID-19 открылась в Москве

В столице начала работу электронная запись на бесплатную вакцинацию от коронавируса. Сейчас она доступна только для работников образования, здравоохранения и социальных служб. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

Число летальных исходов от COVID-19 превысило 1,5 млн

По его словам, в ближайшее время вакцинация будет доступна и другим группам населения. Медики будут использовать препарат, разработанный центром имени Гамалеи «Спутник V». Прививка делается в два этапа. Сделать ее смогут люди старше 18 и младше 60 лет без хронических заболеваний.

Прививочные пункты начнут работу с 5 декабря, всего в Москве их откроется 70.

Между тем иммунолог-аллерголог Владимир Болибок рассказал, что вакцинация нужна даже тем, кто уже переболел коронавирусом, передает RT.

Бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко в эфире НСН рассказал, от чего зависят сроки снятия коронавирусных ограничений в столице и других регионах страны.

Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

ФОТО: Российский Фонд Прямых Инвестиций
ТЕГИ:МоскваВакцинация
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры