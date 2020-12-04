Электронная запись на прививку от COVID-19 открылась в Москве
В столице начала работу электронная запись на бесплатную вакцинацию от коронавируса. Сейчас она доступна только для работников образования, здравоохранения и социальных служб. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
По его словам, в ближайшее время вакцинация будет доступна и другим группам населения. Медики будут использовать препарат, разработанный центром имени Гамалеи «Спутник V». Прививка делается в два этапа. Сделать ее смогут люди старше 18 и младше 60 лет без хронических заболеваний.
Прививочные пункты начнут работу с 5 декабря, всего в Москве их откроется 70.
Между тем иммунолог-аллерголог Владимир Болибок рассказал, что вакцинация нужна даже тем, кто уже переболел коронавирусом, передает RT.
Бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко в эфире НСН рассказал, от чего зависят сроки снятия коронавирусных ограничений в столице и других регионах страны.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
2,4 млн+28 145 / сут.
Умерли
41 607+554 / сут.
Выздоровели
1,9 млн+29 502 / сут.
- Электронная запись на прививку от COVID-19 открылась в Москве
- Американские сенаторы заложили в проект бюджета санкции против Турции из-за С-400
- Посол России в США усомнился в способности Зеленского решить проблему Донбасса
- Высокое атмосферное давление угрожает москвичам
- Отрыв Байдена от Трампа вырос до семи миллионов голосов
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru