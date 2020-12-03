Займитесь вакцинацией! Онищенко о сроках снятия ограничений в Москве

«Заммэра же не сам придумал эту дату, ему ее подсказали специалисты. Вообще не надо требовать конкретных дат, когда это всё закончится. Если мы ничего не будем соблюдать, то эпидемия и к середине 2021 года не пройдет. Если мы сосредоточимся на прививках, то гораздо раньше эпидемия отступит. Поэтому давайте меньше гадать на кофейной гуще», - отметил парламентарий.



Он добавил, что вопрос вакцинации сейчас является одним из самых главных.



«Нужно понять, как люди пойдут на прививки. Прежде всего, речь о группе риска: врачах, учителях, людях старше 65 лет. Вот на этом надо сосредоточиться. А то всей страной требуем введения или снятия карантина, но никто не соблюдает элементарные меры. Если число больных будет снижаться, то разрешат и массовые мероприятия, и предприятия будут работать без ограничений», - заключил Онищенко.



Ранее Ефимов заявил РИА Новости, что власти столицы не планируют вводить дополнительные меры на новогодние праздники. Заммэра также выразил надежду, что граждане продолжат соблюдать существующие ограничения, а роста заболеваемости и заполняемости коечного фонда не будет.



Между тем, глава департамента торговли и услуг Москвы Алексей Немерюк отмечал, что перед новогодними праздниками в столице усилят контроль за соблюдением социальной дистанции и масочно-перчаточного режима в торговых центрах, магазинах, рынках и ярмарках, развлекательных заведениях, ресторанах и кафе, а также на катках.

