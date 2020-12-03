Займитесь вакцинацией! Онищенко о сроках снятия ограничений в Москве
Бывший главный санитарный врач России в эфире НСН рассказал, от чего зависят сроки снятия коронавирусных ограничений в столице и других регионах страны.
Большинство ограничений из-за коронавируса в Москве можно будет отменить к середине 2021 года, заявил заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
Бывший главный санитарный врач России, депутат Госдумы Геннадий Онищенко в эфире НСН рассказал, насколько подобным прогнозам можно верить.
«Заммэра же не сам придумал эту дату, ему ее подсказали специалисты. Вообще не надо требовать конкретных дат, когда это всё закончится. Если мы ничего не будем соблюдать, то эпидемия и к середине 2021 года не пройдет. Если мы сосредоточимся на прививках, то гораздо раньше эпидемия отступит. Поэтому давайте меньше гадать на кофейной гуще», - отметил парламентарий.
Он добавил, что вопрос вакцинации сейчас является одним из самых главных.
«Нужно понять, как люди пойдут на прививки. Прежде всего, речь о группе риска: врачах, учителях, людях старше 65 лет. Вот на этом надо сосредоточиться. А то всей страной требуем введения или снятия карантина, но никто не соблюдает элементарные меры. Если число больных будет снижаться, то разрешат и массовые мероприятия, и предприятия будут работать без ограничений», - заключил Онищенко.
Ранее Ефимов заявил РИА Новости, что власти столицы не планируют вводить дополнительные меры на новогодние праздники. Заммэра также выразил надежду, что граждане продолжат соблюдать существующие ограничения, а роста заболеваемости и заполняемости коечного фонда не будет.
Между тем, глава департамента торговли и услуг Москвы Алексей Немерюк отмечал, что перед новогодними праздниками в столице усилят контроль за соблюдением социальной дистанции и масочно-перчаточного режима в торговых центрах, магазинах, рынках и ярмарках, развлекательных заведениях, ресторанах и кафе, а также на катках.
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