Займитесь вакцинацией! Онищенко о сроках снятия ограничений в Москве

Бывший главный санитарный врач России в эфире НСН рассказал, от чего зависят сроки снятия коронавирусных ограничений в столице и других регионах страны.

Большинство ограничений из-за коронавируса в Москве можно будет отменить к середине 2021 года, заявил заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Бывший главный санитарный врач России, депутат Госдумы Геннадий Онищенко в эфире НСН рассказал, насколько подобным прогнозам можно верить.

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«Заммэра же не сам придумал эту дату, ему ее подсказали специалисты. Вообще не надо требовать конкретных дат, когда это всё закончится. Если мы ничего не будем соблюдать, то эпидемия и к середине 2021 года не пройдет. Если мы сосредоточимся на прививках, то гораздо раньше эпидемия отступит. Поэтому давайте меньше гадать на кофейной гуще», - отметил парламентарий.

Он добавил, что вопрос вакцинации сейчас является одним из самых главных.

«Нужно понять, как люди пойдут на прививки. Прежде всего, речь о группе риска: врачах, учителях, людях старше 65 лет. Вот на этом надо сосредоточиться. А то всей страной требуем введения или снятия карантина, но никто не соблюдает элементарные меры. Если число больных будет снижаться, то разрешат и массовые мероприятия, и предприятия будут работать без ограничений», - заключил Онищенко.

Ранее Ефимов заявил РИА Новости, что власти столицы не планируют вводить дополнительные меры на новогодние праздники. Заммэра также выразил надежду, что граждане продолжат соблюдать существующие ограничения, а роста заболеваемости и заполняемости коечного фонда не будет.

Между тем, глава департамента торговли и услуг Москвы Алексей Немерюк отмечал, что перед новогодними праздниками в столице усилят контроль за соблюдением социальной дистанции и масочно-перчаточного режима в торговых центрах, магазинах, рынках и ярмарках, развлекательных заведениях, ресторанах и кафе, а также на катках.

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ФОТО: РИА Новости / Александр Натрускин
ТЕГИ:самоизоляцияКоронавирусГеннадий Онищенко
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