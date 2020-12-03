Число летальных исходов от COVID-19 превысило 1,5 млн

Число пациентов, скончавшихся от последствий заражения коронавирусом, превысило 1,5 млн. Такие данные приводит Университет Джонса Хопкинса (США), ведущий подсчеты на основе данных от властей.

Согласно информации университета, число смертей составило 1 501 076 человек. Уточняется, что общее число заразившихся с начала пандемии составило почти 65 млн.

Отмечается, что наибольшее количество летальных случаев зафиксировано в США (более 274 тысяч), затем в Бразилии (более 174 тысяч) и Индии (более 138 тысяч).

Ранее сообщалось, что в Москве за минувшие сутки от последствий заражения коронавирусом скончались 77 пациентов.



