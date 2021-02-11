Минпромторг выделит регионам миллиард рублей на развитие промышленности

Минпромторг России в текущем году выделит 25 регионам на программы развития промышленности в общей сложности 1 миллиард рублей. Как сообщили в ведомстве, в список тех, чьи программы развития промышленности получат наибольшее финансирование, вошли, в частности, Карачаево-Черкесская Республика, Бурятия, Ставропольский край, Курская область и Крым. Глава ведомства Денис Мантуров подчеркнул, что в том случае, если механизм окажется востребован, в последующие годы общая сумма может быть увеличена, подчеркивает РИА Новости.

Отмечается, что бюджеты регионов получат возможность возместить часть затрат промышленных предприятий на техническое присоединение к коммунальной (инженерной) инфраструктуре, выплату первого взноса (аванса) при заключении договора лизинга, а также приобретение нового оборудования.

Стоимость электроэнергии в России достигла максимума за пять лет

Между тем, ранее стало известно, что промышленное производство в России снизилось на 2,9% по итогам 2020 года по сравнению с показателями 2019 года, следует из данных Росстата.

При этом промпроизводство в декабре снизилось минимально за весь период пандемии COVID-19 и составило 0,2% в годовом выражении.

Обрабатывающие производства по итогам года выросли на 0,3% по сравнению с прошлогодними показателями. Наибольшее снижение — у добычи полезных ископаемых, на 7%. В отраслях водоснабжения и водоотведения, сбора и утилизации отходов, ликвидации загрязнений показатели снизились на 3,8%. Кроме того, в тепло- и электроэнергетике отмечается падение на 2,5%.

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ФОТО: РИА Новости
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