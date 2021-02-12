Дегтярёв и «засидевшиеся». Кого из губернаторов «уберёт» Кремль
Главный научный сотрудник Института социальной политики НИУ ВШЭ Наталья Зубаревич в эфире НСН перечислила основные критерии, по которым можно оценивать шансы на новые губернаторские отставки.
Восемь губернаторов могут потерять свои посты до Единого дня голосования 19 сентября. Такой прогноз подготовило Агентство политических и экономических коммуникаций (АПЭК). Наиболее высокие шансы на отставку у губернатора Ульяновской области Сергея Морозова. Он занимает свой пост с 2005 года, срок его полномочий истекает в 2021 году.
Средняя вероятность отставки у Сергея Жвачкина (Томская область), Шолбана Кара-оола (Тува), Валентина Коновалова (Хакасия), Владимира Сипягина (Владимирская область), Александра Усса (Красноярский край). Ниже среднего — у главы Северной Осетии Вячеслава Битарова и врио губернатора Хабаровского края Михаила Дегтярева, говорится в исследовании.
Главный научный сотрудник Института социальной политики НИУ ВШЭ Наталья Зубаревич в эфире НСН объяснила высокие шансы на отставку Морозова.
«Эта отставка обсуждалась и в прошлой каденции. Но он удержался. Это не может длиться вечно. Он сидит 16 лет, поэтому не удивлена. Замены будут, это вполне понятно. Там, где есть риски неизбрания, и там, где не очень довольны деятельностью губернатора. Ясно, что будут пытаться убрать тех, кого население избрало вопреки воле Кремля. И засидевшихся. Социально-экономические показатели на это никак не влияют», - сказала Зубаревич.
По ее мнению, стоило бы отправить в отставку и Михаила Дегтярева.
«Было бы разумно убрать этого странного человека. Но не знаю, перечислило ли его агентство. Потому что они боятся перечислять тех, кто очевиден. Потому что этот человек абсолютно неизбираем. Дегтярева нужно убирать в первую очередь», - добавила собеседница НСН.
После ареста бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, обвиненного в причастности к убийствам, в регионе начались массовые акции протеста. Врио главы края был назначен депутат Госдумы от ЛДПР Михаил Дегтярев, не имевший до этого опыта работы в регионах.
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