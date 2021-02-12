Дегтярёв и «засидевшиеся». Кого из губернаторов «уберёт» Кремль

«Эта отставка обсуждалась и в прошлой каденции. Но он удержался. Это не может длиться вечно. Он сидит 16 лет, поэтому не удивлена. Замены будут, это вполне понятно. Там, где есть риски неизбрания, и там, где не очень довольны деятельностью губернатора. Ясно, что будут пытаться убрать тех, кого население избрало вопреки воле Кремля. И засидевшихся. Социально-экономические показатели на это никак не влияют», - сказала Зубаревич.

По ее мнению, стоило бы отправить в отставку и Михаила Дегтярева.

«Было бы разумно убрать этого странного человека. Но не знаю, перечислило ли его агентство. Потому что они боятся перечислять тех, кто очевиден. Потому что этот человек абсолютно неизбираем. Дегтярева нужно убирать в первую очередь», - добавила собеседница НСН.

После ареста бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, обвиненного в причастности к убийствам, в регионе начались массовые акции протеста. Врио главы края был назначен депутат Госдумы от ЛДПР Михаил Дегтярев, не имевший до этого опыта работы в регионах.

