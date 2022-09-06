«Дешево, но не сердито»: Вице-президент АТОР обозначил условие спроса на отечественные курорты
Российские курорты должны быть сравнимыми с зарубежными по уровню сервиса и цен, заявил НСН вице-президент АТОР Александр Курносов.
Для того, чтобы стать популярными среди россиян, российские курорты должны стать сравнимыми по уровню сервиса с популярными зарубежными направлениями при меньшей стоимости, заявил Telegram-каналу «Радиоточка НСН» вице-президент Ассоциации туроператоров России Александр Курносов.
Ранее Владимир Путин сказал, что путешествия должны быть доступными для россиян с разным уровнем дохода. На этом фоне он поручил проработать создание крупных курортов в Приморье, активнее использовать побережье Чёрного, Азовского, Балтийского морей и Каспия. По мнению Курносова, сроки реализации инициативы Президента зависят от ряда факторов.
«Прежде всего, на это повлияет объём инвестиций, которые будут направлены в туристическую инфраструктуру. Немаловажно и то, сколько средств россияне будут готовы потратить на туризм. Если верить статистике, на данный момент около 70% населения не выезжает за пределы своего региона. Реализация инициативы Путина будет возможна тогда, когда для жителя Екатеринбурга или Тюмени поездка на Каспий будет дешевле, чем в Турцию, когда, к примеру, в Махачкале появится аэропорт, способный принимать столько же пассажиров, сколько Анталья. Речь о многомиллиардных вложениях и о наличии платёжеспособного спроса населения», — подчеркнул спикер.
Собеседник НСН поставил под сомнение реализацию инициативу Президента по созданию крупных курортов в Приморье.
«Не думаю, что этот регион станет популярным среди жителей Центральной России. Во-первых, там очень короткий туристический сезон, буквально полтора месяца — июль и половина августа. Во-вторых, из многих российских городов во Владивосток нет прямых авиарейсов, пассажирам приходится лететь с пересадками, скажем, через Москву. Поэтому полагаю, что курорт будет популярным либо среди серферов, либо как локальное место отдыха для жителей Приморского края. Речь пойдёт, может быть, о десятках тысяч туристов, но явно не о миллионах», — заключил Курносов.
Ранее Ассоциация туроператоров России сообщила, что снижения цен на российские курорты в начале осени не будет.
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