АТОР: Снижения цен на российские курорты в начале осени не будет

Он добавил, что этот сезон нетипичный: заметного проседания в загрузке черноморских курортов на осень, за исключением Крыма, нет.

Ромашкин отметил, что существенного снижения цен не будет, особенно в Сочи и Абхазии, где свободные места в отелях отсутствуют.

