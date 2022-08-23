АТОР: Снижения цен на российские курорты в начале осени не будет
Стоимость туров на южные курорты России в начале осени может снизиться максимум на 15%. Об этом сообщила Ассоциация туроператоров России (АТОР). Традиционно цены начинали снижаться с 25 августа по 5 сентября из-за начала учебного года. Однако в этом году отели Краснодарского края заполняются хорошо и поэтому нет необходимости стимулировать продажи и привлекать туристов скидками. Об этом рассказал вице-президент АТОР Сергей Ромашкин, его слова приводятся на сайте организаторов.
Он добавил, что этот сезон нетипичный: заметного проседания в загрузке черноморских курортов на осень, за исключением Крыма, нет.
Ромашкин отметил, что существенного снижения цен не будет, особенно в Сочи и Абхазии, где свободные места в отелях отсутствуют.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
19,2 млн+30 967 / сут.
Умерли
384 тыс.+69 / сут.
Выздоровели
18,3 млн+30 869 / сут.
- Медведев обсудил с Мантуровым поставки оружия для нужд российской армии
- Минторг США ввёл санкции в отношении семи компаний из Китая
- Подоляк назвал число HIMARS, которые позволят Киеву изменить ход спецоперации
- В Петербурге грабители пробили дыру в стене банка «Открытие»
- В Севастополе сбит беспилотник
- Попова заявила, что вводить противоэпидемические меры в школах нет необходимости
- АТОР: Снижения цен на российские курорты в начале осени не будет
- Глава МИД ФРГ заявила, что обещанные Украине системы Iris-T поставят «в ближайшие недели»
- В Якутии врач одновременно осмотрел около 10 человек
- Макрон призвал не проявлять слабости в отношении России
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru