АТОР: Снижения цен на российские курорты в начале осени не будет

Стоимость туров на южные курорты России в начале осени может снизиться максимум на 15%. Об этом сообщила Ассоциация туроператоров России (АТОР). Традиционно цены начинали снижаться с 25 августа по 5 сентября из-за начала учебного года. Однако в этом году отели Краснодарского края заполняются хорошо и поэтому нет необходимости стимулировать продажи и привлекать туристов скидками. Об этом рассказал вице-президент АТОР Сергей Ромашкин, его слова приводятся на сайте организаторов.

Дагестан получит более 315 миллионов рублей на развитие туризма

Он добавил, что этот сезон нетипичный: заметного проседания в загрузке черноморских курортов на осень, за исключением Крыма, нет.

Ромашкин отметил, что существенного снижения цен не будет, особенно в Сочи и Абхазии, где свободные места в отелях отсутствуют.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Артур Лебедев
ТЕГИ:ТуристыКурорты
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры