До пяти выросло число пострадавших в Белгородской области после атаки БПЛА

«Еще двое мужчин с места происшествия самостоятельно обратились в стационары. Врачи Грайворонской ЦРБ оказали первую помощь мужчине с минно-взрывной травмой и осколочными ранениями ноги. У второго пострадавшего ранения правой руки и правой ноги, медицинскую помощь ему оказали врачи Борисовской ЦРБ», - написал губернатор в своем Telegram-канале 23 декабря.

По словам Гладкова, пострадавших перевели в больницу №2 города Белгорода. За состоянием пятерых пострадавших мужчин наблюдают врачи, оно оценивается как средней степени тяжести.

Ранее сообщалось, что в результате атаки дрона-камикадзе Вооруженных сил украины (ВСУ) на мост в Грайворонском городском округе пострадали трое дорожников в Белгородской области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. Украинский удар пришелся по асфальтоукладочному катку на мосту между поселками Совхозный и Горьковский.

