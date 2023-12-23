До пяти выросло число пострадавших в Белгородской области после атаки БПЛА
До пяти человек увеличилось количество пострадавших после атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) по мосту в Грайворонском округе Белгородской области. уточнения сообщил глава региона Вячеслав Гладков.
«Еще двое мужчин с места происшествия самостоятельно обратились в стационары. Врачи Грайворонской ЦРБ оказали первую помощь мужчине с минно-взрывной травмой и осколочными ранениями ноги. У второго пострадавшего ранения правой руки и правой ноги, медицинскую помощь ему оказали врачи Борисовской ЦРБ», - написал губернатор в своем Telegram-канале 23 декабря.
По словам Гладкова, пострадавших перевели в больницу №2 города Белгорода. За состоянием пятерых пострадавших мужчин наблюдают врачи, оно оценивается как средней степени тяжести.
Ранее сообщалось, что в результате атаки дрона-камикадзе Вооруженных сил украины (ВСУ) на мост в Грайворонском городском округе пострадали трое дорожников в Белгородской области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. Украинский удар пришелся по асфальтоукладочному катку на мосту между поселками Совхозный и Горьковский.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru