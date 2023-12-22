Гладков: В белгородском селе Двулучное сбили беспилотник

Средства радиоэлектронной борьбы сбили беспилотник в Валуйском городском округе Белгородской области. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

Минобороны: Над Брянской областью уничтожили два украинских дрона

«Средствами радиоэлектронной борьбы сбит БПЛА в селе Двулучное без последующей детонации», — написал губернатор в своем Telegram-канале.

Разрушений не зафиксировано, никто не пострадал.

Ранее Минобороны сообщило об уничтожении четырех беспилотников над территорией Брянской области, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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Фото: elan_driver/VK
ТЕГИ:БеспилотникиБелгородская область

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