Гладков: В белгородском селе Двулучное сбили беспилотник
22 декабря 202312:55
Средства радиоэлектронной борьбы сбили беспилотник в Валуйском городском округе Белгородской области. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков.
«Средствами радиоэлектронной борьбы сбит БПЛА в селе Двулучное без последующей детонации», — написал губернатор в своем Telegram-канале.
Разрушений не зафиксировано, никто не пострадал.
Ранее Минобороны сообщило об уничтожении четырех беспилотников над территорией Брянской области, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru