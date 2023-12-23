В Белгородской области ВСУ ранили троих рабочих
В результате атаки дрона-камикадзе Вооруженных сил украины (ВСУ) на мост в Грайворонском городском округе пострадали трое дорожников в Белгородской области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
Украинский удар приешлся по асфальтоукладочному катку на мосту между поселками Совхозный и Горьковский.
«Взрывное устройство попало в асфальтоукладочный каток и ранило трех рабочих. Всех пострадавших бригады скорой помощи доставляют сейчас в городскую больницу №2 города Белгорода. Один из мужчин в тяжелом состоянии с ранением конечностей, у двоих состояние средней степени тяжести», - раскрыл подробности Гладков.
Ранее средства радиоэлектронной борьбы сбили беспилотник в Валуйском городском округе Белгородской области. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru