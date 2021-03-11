Директора Приморского океанариума будут судить за взятку

По версии следствия, в марте и июле 2020 года директор океанариума получил деньги через посредника. 8 июля он был задержан с поличным сотрудниками ФСБ при передаче ему 2 млн. рублей. Ранее в марте Логинов принял также 2 млн рублей. Взятка была получена за подписание актов приемки выполненных работ по обслуживанию систем жизнеобеспечения Приморского океанариума. Следователи считают, что Логинов требовал выплаты отката от одного из подрядчиков, обслуживающего системы жизнеобеспечения океанариума, в размере 10% стоимости контракта.

Представители Национального научного центра морской биологии сообщили, что обратились к правоохранителям после того как были вскрыты факты коррупции, пишет «Коммерсант».

Приморский океанариум был построен по поручению президента РФ. Сергей Логинов был назначен директором учреждения в ноябре 2018 года.

Ранее сообщалось, что задержанный по подозрению во взяточничестве министр здравоохранения республики Алтай Сергей Коваленко прятал деньги в деревянном туалете.

