Не пахнут: Задержанный министр прятал деньги в нужнике. Видео

Задержанный по подозрению во взяточничестве министр здравоохранения республики Алтай Сергей Коваленко прятал деньги в деревянном туалете. Тайник обнаружили сотрудники правоохранительных органов по месту жительства чиновника в ходе обыска.

В тайной заначке оказалось 6 миллионов рублей. Как отмечает «Свободная пресса», схрон указал проводившим обыск сам подследственный. Глава регионального Минздрава был задержан сегодня вместе со своим помощником Рустамом Туюнчековым. Они проходят обвиняемыми сразу по нескольким делам о коррупции.

По версии следствия, Коваленко с подчинённым неоднократно получали взятки в особо крупном размере от коммерческих структур.