31.05.2019 в 15:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится пресс-конференция на тему: «Всё ли лучшее детям? Проблемы школьного питания»

На фоне скандала с массовыми отравлениями детей в школьных учреждениях, президент России Владимир Путин призвал передать обязанность по контролю за питанием в школах от директоров учебных заведений муниципалитетам. Глава государства также предложил увеличить число детей, получающих бесплатное питание. Кроме того, с 1 мая во всех регионах России был запущен мониторинг качества школьного питания, призванный выявить нарушения в этой сфере.

Накануне Дня защиты детей, в ходе пресс-конференции, её участники расскажут о существующих в системе организации детского школьного питания проблемах, а также предложат пути их решения.

Участники пресс-конференции:

Член комитета Совета Федерации по социальной политике Татьяна Кусайко;

Уполномоченный по правам ребёнка в Московской области Ксения Мишонова;

Координатор Федерального проекта «За честные Продукты!» Александр Бражко;

Приглашены:

Член комитета Госдумы РФ по вопросам семьи, женщин и детей Анна Кувычко.

Пресс-конференция состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.

Начало пресс-конференции в 15:00



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