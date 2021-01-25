Депутат Госдумы: врачи в Нижнем Тагиле не получают ковид-надбавки

Сотрудники Уральского клинического лечебно-реабилитационного центра имени Владислава Тетюхина в Нижнем Тагиле не получают региональные надбавки за работу с больными коронавирусной инфекцией, сообщил депутат Госдумы Алексей Балыбердин в своем телеграм-канале.

Открытое письмо написали сотрудники центра, депутат уже встретился с руководителем центра Алексеем Щелкуновым и намерен написать обращение к губернатору Свердловской области Евгению Куйвашеву.

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В сентябре 2020 года Правительство России выделило ещё 22 миллиарда рублей на выплаты медицинским работникам, помогающим больным с коронавирусом COVID-19. Такие ежемесячные выплаты были введены в разгар пандемии коронавируса, их могут получить работающих с COVID-больными врачи, фельдшеры, медсёстры и водители «скорой помощи».

Президент межрегиональной общественной организации «Лига защиты врачей» Семён Гальперин рассказал на пресс-конференции НСН о ситуациях, в которых врачи, рискующие своим здоровьем, работая с коронавирусной инфекцией, не получают страховых выплат даже в случае заражения.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Коронавирус
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