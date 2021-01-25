Депутат Госдумы: врачи в Нижнем Тагиле не получают ковид-надбавки

В сентябре 2020 года Правительство России выделило ещё 22 миллиарда рублей на выплаты медицинским работникам, помогающим больным с коронавирусом COVID-19. Такие ежемесячные выплаты были введены в разгар пандемии коронавируса, их могут получить работающих с COVID-больными врачи, фельдшеры, медсёстры и водители «скорой помощи».

Президент межрегиональной общественной организации «Лига защиты врачей» Семён Гальперин рассказал на пресс-конференции НСН о ситуациях, в которых врачи, рискующие своим здоровьем, работая с коронавирусной инфекцией, не получают страховых выплат даже в случае заражения.

