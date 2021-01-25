Роспотребнадзор показал на фото британский штамм коронавируса
Роспотребнадзор впервые сфотографировал под микроскопом британский штамм коронавируса. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ведомства.
Отмечается, что штамм был выделен от пациента в декабре прошлого года. Снимок был получен в рамках изучения свойств этой разновидности коронавируса, сообщили в центре «Вектор» Роспотребнадзора.
В ведомстве сообщили, что существующие в России ПЦР-тесты обеспечивают надежное выявление случаев инфицирования, передает RT.
Кроме того, там подчеркнули, что вакцина «ЭпиВакКорона» эффективна против британского штамма коронавируса.
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