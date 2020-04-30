Член СПЧ назвал грабительскими штрафы за отсутствие маски
Член СПЧ Александр Брод заявил НСН, что свердловские власти снимают с себя ответственность, вместо того чтобы обеспечить всех жителей масками.
В Свердловской области штрафы за отсутствие маски составят до 30 тысяч рублей. Представитель департамента информационной политики региона Екатерина Ятнова сообщила, что за нарушение масочного режима будут применены все меры административного воздействия, в частности статья 20.6.1 КоАП РФ о «Невыполнении правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения».
Согласно документу, невыполнение правил влечёт предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи до 30 тысяч рублей. Статья также предусматривает штраф для граждан в размере от 15 до 50 тысяч рублей в случае действия (бездействия), повлекшего причинение вреда здоровью человека или имуществу.
С 1 мая в регионе ношение маски становится обязательным. Как Ятнова сообщила радиостанции «Говорит Москва», в транспорте и магазинах выборочные проверки будут проводить сотрудники полиции и Роспотребнадзора.
Неоправданно жесткой мерой в эфире НСН назвал введение таких мер член Советa по прaвaм человекa при Президенте РФ, председатель координационного совета общероссийской общественной организации «Юристы за права и достойную жизнь человека» Александр Брод.
«Это неоправданно жесткая мера и повод для того, чтобы уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова вмешалась в ситуацию. Штраф в 50 тысяч рублей - просто грабительский. В ряде стран, в Испании например, маски раздают при входе в метрополитен. А у нас маски стали элементом наживы для недобросовестных предпринимателей», - подчеркнул правозащитник.
По мнению члена СПЧ, региональные власти пытаются снять с себя ответственность вместо того, чтобы обеспечить всех жителей масками.
«Местные власти снимают с себя ответственность. Они должны были добиться наличия масок в аптеках, а также вкладывать средства бюджетов для их приобретения и снабжать ими пенсионеров, ветеранов, социально незащищенные слои населения. До сих пор, несмотря на обсуждение этого вопроса на самом высоком уровне, масок в аптеках нет. Накануне зайдя в хозяйственный магазин, я увидел, что маски продаются там. Ну, и в интернете они есть. Естественно, все они по завышенной цене - от 30 рублей и выше. Продаются маски в комплекте по 50 штук. Для пенсионера тратить 1,5-2 тысячи за набор - непозволительная роскошь. Муниципальные власти должны были взять на себя это бремя», - считает Брод.
В российских регионах ужесточают ограничения для борьбы с распространением коронавируса COVID-19 в преддверии майских праздников. Во многих субъектах РФ режим самоизоляции будет дополнен «масочным режимом»: где-то власти делают его обязательным, а где-то, как в Санкт-Петербурге, рекомендательным.
Вирусолог, доктор медицинских наук Анатолий Альштейн в эфире НСН отметил, что маска не дает полной гарантии от заражения коронавирусной инфекцией.
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