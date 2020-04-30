Член СПЧ назвал грабительскими штрафы за отсутствие маски

В Свердловской области штрафы за отсутствие маски составят до 30 тысяч рублей. Представитель департамента информационной политики региона Екатерина Ятнова сообщила, что за нарушение масочного режима будут применены все меры административного воздействия, в частности статья 20.6.1 КоАП РФ о «Невыполнении правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения».

Согласно документу, невыполнение правил влечёт предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи до 30 тысяч рублей. Статья также предусматривает штраф для граждан в размере от 15 до 50 тысяч рублей в случае действия (бездействия), повлекшего причинение вреда здоровью человека или имуществу.

С 1 мая в регионе ношение маски становится обязательным. Как Ятнова сообщила радиостанции «Говорит Москва», в транспорте и магазинах выборочные проверки будут проводить сотрудники полиции и Роспотребнадзора.

Неоправданно жесткой мерой в эфире НСН назвал введение таких мер член Советa по прaвaм человекa при Президенте РФ, председатель координационного совета общероссийской общественной организации «Юристы за права и достойную жизнь человека» Александр Брод.

«Это неоправданно жесткая мера и повод для того, чтобы уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова вмешалась в ситуацию. Штраф в 50 тысяч рублей - просто грабительский. В ряде стран, в Испании например, маски раздают при входе в метрополитен. А у нас маски стали элементом наживы для недобросовестных предпринимателей», - подчеркнул правозащитник.