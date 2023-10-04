Больше 50 строений пострадали при обстреле Белгородской области

Более 50 домов и хозяйственных построек повреждены после обстрела ВСУ брянского поселка Климово. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз в Telegram-канале.

Он утверждает, что обстрел велся со стороны Украины кассетными боеприпасами. Никто из людей не пострадал.