Больше 50 строений пострадали при обстреле Белгородской области
Более 50 домов и хозяйственных построек повреждены после обстрела ВСУ брянского поселка Климово. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз в Telegram-канале.
Он утверждает, что обстрел велся со стороны Украины кассетными боеприпасами. Никто из людей не пострадал.
В среду работа по ликвидации последствий обстрела продолжается, добавил глава области. По словам Богомаза, оперативные службы разминировали поселок и ликвидировали кассетные боеприпасы и их части.
Ранее глава Белгородской области Вячеслав Гладков сообшщил, что обломки сбитых над Белгородской областью беспилотников повредили административное здание в Белгороде и три автомобиля.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru