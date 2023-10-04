Больше 50 строений пострадали при обстреле Белгородской области

Более 50 домов и хозяйственных построек повреждены после обстрела ВСУ брянского поселка Климово. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз в Telegram-канале.

Он утверждает, что обстрел велся со стороны Украины кассетными боеприпасами. Никто из людей не пострадал.

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В среду работа по ликвидации последствий обстрела продолжается, добавил глава области. По словам Богомаза, оперативные службы разминировали поселок и ликвидировали кассетные боеприпасы и их части.

Ранее глава Белгородской области Вячеслав Гладков сообшщил, что обломки сбитых над Белгородской областью беспилотников повредили административное здание в Белгороде и три автомобиля.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ОбстрелБрянская Область

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