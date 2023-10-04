Гладков: Обломки беспилотника повредили административное здание в Белгороде
Обломки сбитых над Белгородской областью беспилотников повредили административное здание в Белгороде и три автомобиля. Об этом сообщил глава Белгородской области Вячеслав Гладков.
«Между 1:00 и 2:00 ночи сработала наша система ПВО над Белгородом, Белгородским районом и Корочанским районом. По предварительным данным, была атака беспилотников», — написал губернатор на своей странице в соцсети «ВКонтакте».
Предварительно, было сбито около 19 объектов. По словам Гладкова, из-за ЧП в домовладении в селе Шишино выбиты окна, пишет RT. Последствия падения обломков уточняются.
Ранее в Минобороны сообщили, что в ночь на среду средства ПВО сбили 31 украинский беспилотник Украины над Белгородской, Брянской и Курской областями, напоминает «Свободная пресса».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Марину Овсянникову заочно приговорили к 8,5 года колонии
- Гладков: Обломки беспилотника повредили административное здание в Белгороде
- FT: Украина получит 186 млрд евро в случае вступления в ЕС
- Победители «Молодых Ветров» 4 октября выступят в Красноярске
- В Новосибирске перестали работать паркоматы из-за санкций Евросоюза
- Роспотребнадзор: В Красноярске впервые выявлен новый штамм COVID «эрис»
- Объем наличных денег в обращении у россиян снизился впервые за 1,5 года
- В Госдуме предложили выплачивать 10 тысяч рублей вступившим в брак до 35 лет
- Марочко: ВСУ пытаются создать сплошную линию обороны вокруг Купянска
- Онколог рассказал, почему стоит отказаться от растворимого кофе
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru