Гладков: Обломки беспилотника повредили административное здание в Белгороде

«Между 1:00 и 2:00 ночи сработала наша система ПВО над Белгородом, Белгородским районом и Корочанским районом. По предварительным данным, была атака беспилотников», — написал губернатор на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Предварительно, было сбито около 19 объектов. По словам Гладкова, из-за ЧП в домовладении в селе Шишино выбиты окна, пишет RT. Последствия падения обломков уточняются.

Ранее в Минобороны сообщили, что в ночь на среду средства ПВО сбили 31 украинский беспилотник Украины над Белгородской, Брянской и Курской областями, напоминает «Свободная пресса».

