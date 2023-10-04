Гладков: Обломки беспилотника повредили административное здание в Белгороде

Обломки сбитых над Белгородской областью беспилотников повредили административное здание в Белгороде и три автомобиля. Об этом сообщил глава Белгородской области Вячеслав Гладков.

ПВО сбила 31 дрон над Белгородской, Брянской и Курской областями

«Между 1:00 и 2:00 ночи сработала наша система ПВО над Белгородом, Белгородским районом и Корочанским районом. По предварительным данным, была атака беспилотников», — написал губернатор на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Предварительно, было сбито около 19 объектов. По словам Гладкова, из-за ЧП в домовладении в селе Шишино выбиты окна, пишет RT. Последствия падения обломков уточняются.

Ранее в Минобороны сообщили, что в ночь на среду средства ПВО сбили 31 украинский беспилотник Украины над Белгородской, Брянской и Курской областями, напоминает «Свободная пресса».

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Фото: t.me/vvgladkov
ТЕГИ:ПВОБеспилотникиБелгородская область

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