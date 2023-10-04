ПВО сбила 31 дрон над Белгородской, Брянской и Курской областями

Дежурные средства противовоздушной обороны сбили 31 украинский беспилотник самолетного типа в трех российских регионах. Об этом сообщает Минобороны.

При атаке беспилотника в Брянской области никто не пострадал

Как отметили в военном ведомстве, ночью 4 октября были пресечены попытки Киева совершить террористические атаки по объектам в РФ.

«Над территорией Белгородской, Брянской и Курской областей был перехвачен и уничтожен 31 украинский беспилотный летательный аппарат», — подчеркнули в Минобороны.

Ранее губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что силы ПВО сбили беспилотник над Брянским районом региона, напоминает телеканал «360». Никто не пострадал, разрушений нет, пишет «Свободная пресса».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: соцсети
ТЕГИ:Брянская ОбластьКурская ОбластьБелгородская областьБеспилотникиМинобороны

Горячие новости

Все новости

партнеры