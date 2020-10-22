Больница в Барнауле забита телами умерших ковид-пациентов

В подвале одного из госпиталей в Барнауле, где лечатся пациенты с новой коронавирусной инфекцией, скопились тела умерших пациентов. Об этом сообщает «Интерфакс».

Ранее в соцсетях появилось соответствующее видео.

По данным минздрава региона, такая ситуация сложилась из-за нехватки патологоанатомов, а также возросшей нагрузки на них из-за большого количества смертей.

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В ведомстве также сообщили, что речь идет о больнице №12, где с 10 сентября повторно был развернут инфекционный госпиталь для лечения пациентов с ковидом. Изначально в нем размещалось 360 коек, сейчас 600 мест.

Ситуация осложняется отказами родственников от своевременного получения тел для захоронения из-за карантина семьи, объявленного по причине контакта со скончавшимся, сообщает телеканал «360».

В минздраве Алтайского края уже приняли меры для решения проблемы с хранением тел.

Директор центра имени Гамалеи Александр Гинцбург прокомментировал в эфире НСН смерть бразильского волонтера, участвовавшего в испытаниях оксфордской вакцины.

«Когда-нибудь все вакцинированные и невакцинированные умрут. Поэтому здесь надо очень четко подходить к утверждению о взаимосвязи между препаратом и возможными побочными последствиями», - сказал ученый.

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ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:БольницаКоронавирусБарнаул
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