Больница в Барнауле забита телами умерших ковид-пациентов

В ведомстве также сообщили, что речь идет о больнице №12, где с 10 сентября повторно был развернут инфекционный госпиталь для лечения пациентов с ковидом. Изначально в нем размещалось 360 коек, сейчас 600 мест.

Ситуация осложняется отказами родственников от своевременного получения тел для захоронения из-за карантина семьи, объявленного по причине контакта со скончавшимся, сообщает телеканал «360».

В минздраве Алтайского края уже приняли меры для решения проблемы с хранением тел.

Директор центра имени Гамалеи Александр Гинцбург прокомментировал в эфире НСН смерть бразильского волонтера, участвовавшего в испытаниях оксфордской вакцины.

«Когда-нибудь все вакцинированные и невакцинированные умрут. Поэтому здесь надо очень четко подходить к утверждению о взаимосвязи между препаратом и возможными побочными последствиями», - сказал ученый.

