Бочкарёв: в Москве построят более 160 объектов социальной инфраструктуры и безопасности

Более 160 различных объектов социального назначения и безопасности планируется построить в Москве до конца 2025 года. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв. При этом он уточнил, что речь идёт о строительстве за счет средств городского бюджета.

По словам заммэра, в ближайшие три года предполагается построить более 130 зданий для учреждений социального назначения, а также 32 объекта безопасности. В частности, планируется построить восемь поликлиник, четыре больничных корпуса и подстанцию скорой помощи. Помимо этого, в эксплуатацию предполагается ввести более 60 зданий для детских садов и школ, в том числе и несколько школ-гигантов в Новой Москве. В Москве также появятся 27 физкультурно-оздоровительных комплексов и спортивных сооружений.

Ефимов: в Свиблове реорганизуют три участка бывшей промзоны «Северянин»

«Вместе с тем перед городом стоит задача развития культурно-туристической среды и сохранения культурного наследия. В рамках этой работы предусмотрено строительство и реконструкция 30 объектов культуры», – добавил Бочкарёв.

Ранее он рассказал о том, что в столице по программе реновации построено 92 дома, в которых обустроены более 380 квартир для нужд маломобильных граждан.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: пресс-служба Комплекса градостроительной политики и строительства города Москвы
ТЕГИ:Детский СадШколаСтроительствоМосква
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры