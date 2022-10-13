Бочкарёв: в Москве построят более 160 объектов социальной инфраструктуры и безопасности

Более 160 различных объектов социального назначения и безопасности планируется построить в Москве до конца 2025 года. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв. При этом он уточнил, что речь идёт о строительстве за счет средств городского бюджета.

По словам заммэра, в ближайшие три года предполагается построить более 130 зданий для учреждений социального назначения, а также 32 объекта безопасности. В частности, планируется построить восемь поликлиник, четыре больничных корпуса и подстанцию скорой помощи. Помимо этого, в эксплуатацию предполагается ввести более 60 зданий для детских садов и школ, в том числе и несколько школ-гигантов в Новой Москве. В Москве также появятся 27 физкультурно-оздоровительных комплексов и спортивных сооружений.