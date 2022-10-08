Андрей Бочкарёв: Более чем в 40% новостроек реновации обустроены квартиры для маломобильных граждан

«К настоящему времени в рамках программы реновации в столице возведено 210 домов, в том числе 92 новостройки, в которых предусмотрено более 380 квартир для маломобильных групп населения. Таким образом, более 40% домов имеют специально обустроенные квартиры», - заявил Андрей Бочкарёв.

Заместитель мэра отметил, что квартиры для инвалидов-колясочников в основном находятся на первых этажах новостройки.

«Дома со специальными квартирами возводятся в тех районах, где в них есть реальная потребность. Всего в рамках программы реновации в новые дома будут переселены более 4 тысяч маломобильных граждан», - добавил Андрей Бочкарёв.

В вестибюле дома и специализированных квартирах устанавили наклонный подъемник и пандус, а дверные проемы сделали шире обычных. Подъезды в таких домах оснащены тревожной кнопкой. Помимо этого, входная дверь должна быть оборудована двумя глазками, а розетки и квартирный щиток не должны быть выше 0,6 метра и 1,2 метра от пола соответственно.

По словам декана факультета городского и регионального развития НИУ ВШЭ Евгения Михайленко, в современных городах, в том числе и в Москве, многие проектировщики переходят на так называемый универсальный дизайн.

«Это комплекс решений по созданию среды, которая доступна для всех людей, независимо от возраста, физических особенностей или иных факторов. Универсальный дизайн позволяет объединить представителей разных групп населения в пространстве и обеспечить всем комфортное пребывание в нем», - уточнил эксперт.

Евгений Михайленко пояснил, что при проектировании городских пространств необходимо привлекать в качестве экспертов людей с ограниченными физическими возможностями.

