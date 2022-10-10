Ефимов: в Свиблове реорганизуют три участка бывшей промзоны «Северянин»

Около пяти тысяч рабочих мест появится в районе Свиблово благодаря комплексному развитию трех участков бывшей промзоны «Северянин», заявил заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Вложения в их развитие оцениваются в 30 млрд рублей. Ефимов подчеркнул, что благодаря строительству жилых домов, предприятий производства, деловых центров, детских садов и школ в бюджет Москвы будет каждый год поступать более 1,5 млрд рублей.

В свою очередь, глава Департамента городского имущества Максим Гаман уточнил, что в бывшей промзоне появится 150 тысяч «квадратов» жилых домов, 23 тысячи «квадратов» предприятий производства и около 104 тысяч «квадратов» деловых центров.

Также в Свиблово построят детский сад для 125 воспитанников, школу для 200 учеников и два физкультурно-оздоровительных комплекса. Один из них будет с бассейном, катком и другими спортивными зонами, другой расположится в торговом центре.

Проекты решений о комплексном развитии трех участков уже опубликованы на сайте правительства Москвы.

