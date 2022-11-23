Бочкарёв: Более 3,5 млн кв. м недвижимости построено на месте бывших промзон Москвы
Более 3,5 миллиона квадратных метров недвижимости возведено с начала текущего года на территориях бывших промышленных зон российской столицы. Из этого объёма свыше половины - 1,7 млн кв. м - предназначено для жилья. Такие цифры озвучил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв.
По его словам, бывшие промзоны сохраняют потенциал градостроительного и экономического роста при удобном и доступном расположении.
«Только за январь – октябрь там введено в эксплуатацию 87 зданий площадью 3,58 миллиона квадратных метров. Среди введенных объектов - 48 домов жилой площадью на 1,7 млн кв. метров. При этом комплексная жилая застройка проводится с одновременным вводом достаточного числа объектов социальной и коммерческой инфраструктуры. Так, уже в этом году здесь возведено восемь детских садов, школ и поликлиник, а также 12 офисных, деловых и торговых комплексов», – рассказал Бочкарёв.
Лидерами по вводу недвижимости среди промзон в текущем году оказались территория бывшего Тушинского аэродрома, зона №56 «Грайвороново» и №27 «ЗИЛ». Одновременно строительство расширяется и за счёт новых площадок, отметил глава Департамента градостроительной политики Москвы Сергей Лёвкин:
«Например, в этом году стартовал проект в промзоне №36 «Красный строитель». В целом, градостроительный потенциал всех промышленных и производственных площадок Москвы приближается к 35 миллионам квадратных метров недвижимости разнообразного назначения».
В свою очередь декан факультета городского и регионального развития НИУ ВШЭ Евгений Михайленко обосновал необходимость перебазирования промышленности за пределы города и преобразование таких территорий в общественные пространства.
«Сегодня такие зоны не входят в территории общего пользования, а значит, нарушают городскую ткань. Их адаптация под новые условия - выгодный путь, в том числе и для девелопмента. Например, в случае размещения офисов или других коммерческих площадей город сохранит рабочую функцию, но меняет ее со вторичного сектора - металлургии, машиностроения, экономики на третичный - сервис, образование, культуру», - пояснил эксперт.
Не менее важно, по словам Михайленко, улучшение криминогенной обстановки и экологических условий в зонах редевелопмента.
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