Бочкарёв: Более 3,5 млн кв. м недвижимости построено на месте бывших промзон Москвы

«Только за январь – октябрь там введено в эксплуатацию 87 зданий площадью 3,58 миллиона квадратных метров. Среди введенных объектов - 48 домов жилой площадью на 1,7 млн кв. метров. При этом комплексная жилая застройка проводится с одновременным вводом достаточного числа объектов социальной и коммерческой инфраструктуры. Так, уже в этом году здесь возведено восемь детских садов, школ и поликлиник, а также 12 офисных, деловых и торговых комплексов», – рассказал Бочкарёв.

Лидерами по вводу недвижимости среди промзон в текущем году оказались территория бывшего Тушинского аэродрома, зона №56 «Грайвороново» и №27 «ЗИЛ». Одновременно строительство расширяется и за счёт новых площадок, отметил глава Департамента градостроительной политики Москвы Сергей Лёвкин:

«Например, в этом году стартовал проект в промзоне №36 «Красный строитель». В целом, градостроительный потенциал всех промышленных и производственных площадок Москвы приближается к 35 миллионам квадратных метров недвижимости разнообразного назначения».