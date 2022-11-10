Собянин принял решение о комплексном развитии еще трех бывших промзон

Власти Москвы приняли решение о комплексном развитии участков трех бывших промзон: «Алтуфьевское шоссе», «Вагоноремонт» и «Северянин», соответствующее постановление подписал мэр столицы Сергей Собянин. Об этом сообщила пресс-служба мэра и правительства города.

Сейчас участки бывших промзон занимают устаревшие склады, автостоянки и автомойки, гаражи, пункты приема металлолома.

«Реорганизация этих территорий позволит возвести порядка 630 тыс. кв. м жилой и коммерческой недвижимости и создать порядка 8 тыс. новых рабочих мест. Часть построенного жилья будет использована для переселения граждан по программе реновации. Общий объем инвестиций в проекты комплексного развития бывших промзон составит 79,3 млрд руб», — отметили в пресс-службе.

В ходе реорганизации территории «Алтуфьевское шоссе» площадью 7,76 га в районе Отрадное на северо-востоке Москвы планируется построить современные объекты производственного и общественного назначения, в том числе ФОК. Градостроительный потенциал участка — порядка 176 тыс. кв. м, предполагаемый объем инвестиций — около 20,6 млрд рублей.

Также планируется реорганизовать территорию «Вагоноремонт» (2,71 га) на севере столицы в районе Восточное Дегунино. Здесь построят современные объекты производственного и общественного назначения, градостроительный потенциал участка оценивается в 81,3 тыс. кв. м. Предполагается, что для работ потребуется порядка 8,9 млрд рублей инвестиций.

Кроме того, в планах города — реорганизовать территорию «Северянин» площадью 27,19 га на северо-востоке столицы в районе Ярославский. В бывшей промзоне появятся современные жилые кварталы, в том числе для переселения москвичей по программе реновации.

«Также предполагается размещение школ, детских садов, ФОК с бассейном и катком, объекта здравоохранения и храмового комплекса. Градостроительный потенциал двух участков составляет порядка 370 тыс. кв. м, в результате реализации проекта будет создано порядка 2,5 тыс. рабочих мест. Предполагаемый объем инвестиций - порядка 49,8 млрд руб.», — добавили в пресс-службе мэра и правительства.

