В Москве инвесторы в три раза перевыполнили план по строительству торгово-бытовых объектов

В Москве с начала года за счет средств инвесторов построено 13 магазинов, торговых центров, ресторанов и бытовых комплексов обслуживания, сообщил заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

При этом, по его словам, изначально планировалось строительство четырех объектов.

«Однако к настоящему времени уже построено и сдано 13 магазинов, торговых центров, ресторанов и кафе, а также объектов бытового обслуживания на 157,9 тыс. кв. м.», - рассказал он.

Бочкарев отметил, что такие проекты не только повышают качество городской среды, но и создают дополнительные рабочие места.

Декан факультета городского и регионального развития НИУ ВШЭ Евгений Михайленко ранее отметил, что москвичи хорошо обеспечены детскими и транспортными объектами, продуктами, но им не хватает бытовых сервисов в шаговой доступности.

Ранее Бочкарев рассказал, что уровень обеспеченности жильем в Москве ежегодно растет, на сегодня он достиг 22,3 кв.м на одного жителя.

