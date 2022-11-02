В Москве инвесторы в три раза перевыполнили план по строительству торгово-бытовых объектов
В Москве с начала года за счет средств инвесторов построено 13 магазинов, торговых центров, ресторанов и бытовых комплексов обслуживания, сообщил заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.
При этом, по его словам, изначально планировалось строительство четырех объектов.
«Однако к настоящему времени уже построено и сдано 13 магазинов, торговых центров, ресторанов и кафе, а также объектов бытового обслуживания на 157,9 тыс. кв. м.», - рассказал он.
Бочкарев отметил, что такие проекты не только повышают качество городской среды, но и создают дополнительные рабочие места.
Декан факультета городского и регионального развития НИУ ВШЭ Евгений Михайленко ранее отметил, что москвичи хорошо обеспечены детскими и транспортными объектами, продуктами, но им не хватает бытовых сервисов в шаговой доступности.
Ранее Бочкарев рассказал, что уровень обеспеченности жильем в Москве ежегодно растет, на сегодня он достиг 22,3 кв.м на одного жителя.
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