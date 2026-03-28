Премьер Большого театра Цвирко назвал глупостью слова Шаламе о балете и опере

Ранее, 24 февраля, 30‑летний Шаламе — звезда фильма Дени Вильнёва «Дюна» — в разговоре с Мэттью Макконахи заявил, что кинематограф не должен повторить судьбу театра и оперы, которые, по его словам, «искусственно поддерживаются, потому что это никого больше не волнует».



Цвирко отреагировал с недоумением: «Я думаю, что многие российские любители театра даже не знают, кто такой Тимоти Шаламе. Люди знают Шекспира. Поэтому, наверное, было бы лучше, если бы Тимоти Шаламе сосредоточился на своей профессии, прежде чем делать столь спорные заявления». Артист подчеркнул, что театры по всему миру продолжают работать, а зрители вдохновляются оперой, балетом и драмой. По его мнению, порой театр оказывает на внутренний мир человека гораздо большее влияние, чем кино.



В подтверждение своих слов Цвирко поделился личным переживанием: однажды во время урока в его плейлисте зазвучала «Карузо» в исполнении Лучано Паваротти — артист остановился и заплакал. Он отметил, что театр дарит мгновение счастья: искусство переживается здесь и сейчас, воздействует напрямую, и это невозможно сравнить даже с самым любимым фильмом.



28 марта Большой театр отмечает юбилей. В рамках мероприятия «День балета: 250 лет Большому театру. Встреча с мастерами закулисья» выступили гример‑постижёр Римма Воропаева, директор Музея Большого театра Лидия Харина, балетмейстер и педагог Людмила Семеняка и Михаил Лавровский. Последний обратил внимание на важность сохранения смысла в искусстве: «Шекспир — самый гениальный человек на свете. Его Ромео может быть более пылким, более жестоким, более нервным, но это должен быть Ромео Шекспира. А когда делают так, что Ромео влюблён в Меркуцио, а Меркуцио живёт с Тибальтом, то это неправильно».

