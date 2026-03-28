Концерт Шакиры в Катаре перенесли на 18 ноября
Концерт колумбийской певицы Шакиры в Дохе (Катар) в рамках мирового турне Las Mujeres Ya No Lloran перенесён на 18 ноября. Об этом информирует сайт компании Platinumlist.
Изначально выступление было запланировано на 1 апреля, однако его пришлось перенести из‑за обострения ситуации на Ближнем Востоке.
В сообщении Platinumlist подчёркивается, что для Дохи это историческое событие — впервые город примет концерт в рамках мирового турне Шакиры.
Ранее экс-участник легендарного квартета The Beatles Пол Маккартни анонсировал свой первый за последние пять лет новый альбом, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
