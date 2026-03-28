Большунов выиграл гонку на 3 км в финале Кубка России, Коростелев - третий
Трёхкратный олимпийский чемпион Александр Большунов одержал победу в лыжной гонке на 3 км свободным стилем в рамках финала Кубка России, который проходит в Апатитах Мурманской области.
Спортсмен преодолел дистанцию за 6 минут 24,5 секунды. Серебро досталось Егору Митрошину — он отстал от лидера на 8 секунд. Бронзовую медаль завоевал Савелий Коростелёв, участвовавший в Олимпийских играх в Италии в нейтральном статусе: его отставание составило 8,8 секунды.
29‑летний Большунов — не только олимпийский чемпион, но и обладатель четырёх серебряных и двух бронзовых олимпийских наград. В его активе — титул чемпиона мира, шесть серебряных и одна бронзовая медаль мировых первенств. Он дважды выигрывал общий зачёт Кубка мира и дважды побеждал в многодневной гонке «Тур де Ски».
22‑летний Савелий Коростелёв — двукратный чемпион мира среди юниоров, серебряный призёр молодёжного чемпионата мира, двукратный чемпион России и многократный призёр национальных первенств. В этом году он выступил на Олимпиаде в Италии, где показал лучший результат — четвёртое место в скиатлоне. Также на этапах Кубка мира спортсмен впервые завоевал медаль: он стал третьим в гонке с раздельным стартом на 10 км классическим стилем в финском Лахти.
Финал Кубка России по лыжным гонкам проходит в Апатитах и Кировске с 28 марта по 5 апреля, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
