Неизвестные угнали грузовик с 12 тоннами батончиков KitKat в Европе
На прошлой неделе неизвестные угнали грузовик с крупной партией шоколадных батончиков KitKat.
Как сообщает Agence France‑Presse (AFP) со ссылкой на пресс‑службу компании Nestle, транспортное средство перевозило более 413 тысяч батончиков — свыше 12 тонн шоколада.
Грузовик следовал из завода в Италии в распределительный центр в Польше, но в пути был похищен. По данным компании, ни машина, ни груз до сих пор не обнаружены.
Представитель Nestle прокомментировал ситуацию с долей иронии: «Мы всегда призывали людей делать перерыв с KitKat (to have a break). Но, похоже, воры восприняли это послание слишком буквально и украли (made a break) более 12 тонн нашего шоколада».
Ранее президент Российской гильдии пекарей и кондитеров Юрий Кацнельсон сказал НСН, что ситуация на рынке может повлиять на рецептуру или оформление кондитерских изделий, но с прилавков они точно никуда не исчезнут, в России их огромное количество на любой вкус и кошелек.
