Бутман: Участие российских музыкантов в джазовом фестивале в ЮАР закономерно
Российский саксофонист, народный артист России Игорь Бутман накануне выступления на Кейптаунском международном джазовом фестивале (КМДФ) в ЮАР рассказал ТАСС, почему участие российских музыкантов в этом мероприятии закономерно и важно.
По словам Бутмана, коллектив сразу согласился на приглашение выступить в Кейптауне — одной из главных задач было представить зарубежному зрителю отечественный джаз и талантливых молодых российских исполнителей, входящих в состав Московского джазового оркестра.
Музыкант поделился, что впервые побывал в ЮАР как турист и проникся этой страной: «Я влюбился в эту замечательную страну и её замечательных людей. Мы все много читали о ЮАР и об Африке в целом и знаем, что пришлось пройти здесь многим людям, чтобы сейчас нормально жить и работать». Он также отметил высокий уровень местных джазовых музыкантов и выразил уважение к ним, упомянув в том числе своего друга — 90‑летнего пианиста Абдуллу Ибрагима.
Бутман напомнил, что в 2025 году уже посещал ЮАР с квартетом и дал, по его оценке, один из лучших концертов: публика встретила музыкантов очень тепло. Именно поэтому приглашение выступить с оркестром было с радостью принято.
Ранее саксофонист Бутман возмутился уходом зрителей после появления Долиной на сцене в Петербурге, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
