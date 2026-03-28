Трамп заявил о недооценке его наследным принцем Саудовской Аравии

Выступая на форуме Future Investment Initiative, Трамп отметил: принц не ожидал от него столь весомой роли в отношениях двух стран. В характерной для себя манере президент добавил: «Он (принц) не думал, что будет целовать мою задницу».



По словам Трампа, Мухаммед бен Салман Аль Сауд изначально воспринимал его как «очередного американского президента» или лидера «разваливающейся страны». Американский лидер подчеркнул, что наследнику королевства следует проявлять к нему больше уважения.



Напомним, принц посетил Вашингтон с официальным визитом 18 ноября 2025 года. Визит прошёл с размахом: кортеж принца сопровождала конница, во время совместной фотосессии с Трампом в небе появились шесть американских истребителей, а повсюду играл оркестр. Помимо президента, принца встретили вице‑президент Джей Ди Вэнс и госсекретарь Марко Рубио. В рамках визита стороны подписали соглашение об укреплении сотрудничества, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

