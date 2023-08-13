Минобороны РФ: в Белгородской области сбили украинский беспилотник
13 августа 202306:02
Российская система противовоздушной обороны сбила украинский беспилотный летательный аппарат над Белгородской областью, сообщает в Telegram Министерство обороны РФ.
Это произошло около 4 часов утра. По данным ведомства, Украина пыталась осуществить террористическую атаку одним беспилотником самолетного типа по объектам на территории России. Летательный аппарат был уничтожен. Пострадавших и разрушений нет.
Ранее в области также был успешно уничтожен украинский беспилотник, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru