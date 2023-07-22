Гладков: ВСУ выпустили кассетные боеприпасы по селу Журавлевка в Белгородской области

По белгородскому селу Журавлевка Вооруженные силы Украины (ВСУ) выпустили 21 артиллерийский снаряд и три кассетных боеприпаса из РСЗО. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале 22 июля, в субботу.

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«Также село атаковали с помощью одного дрона-камикадзе и обстреляли из гранатомета – зафиксировано 10 выстрелов», – рассказал глава региона.

Обошлось без пострадавших, жертв и разрушений, уточнил Гладков.

По его данным, всего за минувшие сутки ВСУ нанесли по территории Белгородской области 105 ударов в Белгородском, Валуйском,Волоконовском, Краснояружском районах и Грайворонском и Шебекинском городских округах.

Больше всего от обстрелов со стороны Украины пострадали в селе Илек-Пеньковка 12 домов и три автомобиля. В селе Графовка зафиксировано повреждение линия электропередачи. Ее уже восстановили.

Ранее под обстрел украинской армии в пятницу вечером попали два населенных пункта Краснояружского района Белгородской области. О происшествии в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. Пострадавших нет, передает «Радиоточка НСН».


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ФОТО: t.me/vvgladkov
ТЕГИ:ГубернаторУкраинаВСУОбстрелБелгородская область

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