Гладков: ВСУ выпустили кассетные боеприпасы по селу Журавлевка в Белгородской области

«Также село атаковали с помощью одного дрона-камикадзе и обстреляли из гранатомета – зафиксировано 10 выстрелов», – рассказал глава региона.

Обошлось без пострадавших, жертв и разрушений, уточнил Гладков.

По его данным, всего за минувшие сутки ВСУ нанесли по территории Белгородской области 105 ударов в Белгородском, Валуйском,Волоконовском, Краснояружском районах и Грайворонском и Шебекинском городских округах.

Больше всего от обстрелов со стороны Украины пострадали в селе Илек-Пеньковка 12 домов и три автомобиля. В селе Графовка зафиксировано повреждение линия электропередачи. Ее уже восстановили.

Ранее под обстрел украинской армии в пятницу вечером попали два населенных пункта Краснояружского района Белгородской области. О происшествии в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. Пострадавших нет, передает «Радиоточка НСН».





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