Гладков: ВСУ выпустили кассетные боеприпасы по селу Журавлевка в Белгородской области
По белгородскому селу Журавлевка Вооруженные силы Украины (ВСУ) выпустили 21 артиллерийский снаряд и три кассетных боеприпаса из РСЗО. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале 22 июля, в субботу.
«Также село атаковали с помощью одного дрона-камикадзе и обстреляли из гранатомета – зафиксировано 10 выстрелов», – рассказал глава региона.
Обошлось без пострадавших, жертв и разрушений, уточнил Гладков.
По его данным, всего за минувшие сутки ВСУ нанесли по территории Белгородской области 105 ударов в Белгородском, Валуйском,Волоконовском, Краснояружском районах и Грайворонском и Шебекинском городских округах.
Больше всего от обстрелов со стороны Украины пострадали в селе Илек-Пеньковка 12 домов и три автомобиля. В селе Графовка зафиксировано повреждение линия электропередачи. Ее уже восстановили.
Ранее под обстрел украинской армии в пятницу вечером попали два населенных пункта Краснояружского района Белгородской области. О происшествии в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. Пострадавших нет, передает «Радиоточка НСН».
.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Гладков: ВСУ выпустили кассетные боеприпасы по селу Журавлевка в Белгородской области
- Аксенов сообщил об атаке украинских беспилотников на объекты Крыма
- В СК назвали предварительную причину затопления яхты в Финском заливе
- СМИ сообщили подробности о смерти владельца «ИКС Холдинга» Антона Черепенникова
- На Крымском мосту вновь перекрыли движение
- Умер 40-летний глава «ИКС Холдинга» Антон Черепенников
- Водитель Porsche протаранил автомобили во время побега от полиции в Екатеринбурге
- СМИ: Россия перебросила в Белоруссию партию тактического ядерного оружия
- Меньше, чем кажется. Эксперты объяснили хитрости с упаковкой продуктов в России
- Подозреваемого в попытке поджечь военкомат в Бердске арестовали до 16 сентября
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru