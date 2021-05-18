Беглов не исключил ужесточение коронавирусных ограничений в Петербурге

Руководство Санкт-Петербурга не исключает ужесточения ограничений, вызванных пандемией COVID-19. Об этом губернатор города Александр Беглов рассказал в эфире «Радио России. Санкт-Петербург».

«Расслабились». Вирусолог объяснил всплеск COVID после майских праздников

По словам главы региона, в Петербурге в течение недели был зафиксирован рост числа активных больных. Также увеличилось число заболевших, которым нужна госпитализация. По данным Беглова, за неделю этот показатель вырос почти на 30%.

Губернатор подчеркнул, что в случае роста заболеваемости в соответствии с требованиями Роспотребнадзора могут быть усилены санитарные меры. Ранее стало известно об открытии 400 коек для больных COVID в городе.


Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости/Алексей Дружинин
ТЕГИ:ПандемияСанкт-ПетербургАлександр Беглов
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры