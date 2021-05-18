Беглов не исключил ужесточение коронавирусных ограничений в Петербурге
Руководство Санкт-Петербурга не исключает ужесточения ограничений, вызванных пандемией COVID-19. Об этом губернатор города Александр Беглов рассказал в эфире «Радио России. Санкт-Петербург».
По словам главы региона, в Петербурге в течение недели был зафиксирован рост числа активных больных. Также увеличилось число заболевших, которым нужна госпитализация. По данным Беглова, за неделю этот показатель вырос почти на 30%.
Губернатор подчеркнул, что в случае роста заболеваемости в соответствии с требованиями Роспотребнадзора могут быть усилены санитарные меры. Ранее стало известно об открытии 400 коек для больных COVID в городе.
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