Беглов не исключил ужесточение коронавирусных ограничений в Петербурге

По словам главы региона, в Петербурге в течение недели был зафиксирован рост числа активных больных. Также увеличилось число заболевших, которым нужна госпитализация. По данным Беглова, за неделю этот показатель вырос почти на 30%.

Губернатор подчеркнул, что в случае роста заболеваемости в соответствии с требованиями Роспотребнадзора могут быть усилены санитарные меры. Ранее стало известно об открытии 400 коек для больных COVID в городе.



