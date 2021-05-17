Более 400 дополнительных коек для COVID-больных откроют в больницах Санкт-Петербурга

Больницы Санкт-Петербурга дополнительно откроют 459 коек для пациентов с коронавирусом из-за роста числа заражений в городе. Об этом сообщает пресс-служба вице-губернатора Олега Эргашева.

Отмечается, что с 18 мая дополнительно развернут 102 инфекционные койки, в том числе 19 реанимационных в павильоне-трансформере Госпиталя для ветеранов войн. Кроме того, с 20 мая возобновит работу павильон № 5 временного COVID-госпиталя в «Ленэкспо», где подготовлены 97 коек для пациентов с пневмонией и коронавирусом, 7 из них — реанимационные. Также с 21 мая прием больных COVID-19 вновь откроет городская больница № 38 имени Н. А. Семашко: здесь развернут 260 коек.

Сейчас прием пациентов с внебольничной пневмонией и COVID-19 ведется в 12 городских и 2 федеральных стационарах, для больных развернуты 5 248 коек.

По словам вице-губернатора, за неделю число новых случаев COVID-19 в городе возросло на 3,5%, количество госпитализаций увеличилось на 27%.

Эргашев также напомнил, что до конца мая в Санкт-Петербурге будут действовать масочный режим и ограничения на проведение публичных мероприятий, а также призвал горожан привиться от коронавирусной инфекции в одном из 134 пунктов вакцинации.

За последние сутки в Санкт-Петербурге зарегистрировали 763 новых случая заражения коронавирусом, сообщает «Свободная пресса». С начала пандемии в городе подтвердили 428 145 случаев заболевания, 390 650 человек выздоровели, 13 801 пациент скончался.

