«Расслабились». Вирусолог объяснил всплеск COVID после майских праздников

Согласно статистике оперативного штаба по коронавирусу, в Москве зафиксирован максимум новых случаев COVID-19 с 17 января -3 818. Бывший главный инфекционист столицы Николай Малышев объяснил резкий рост заболеваемости COVID-19 майскими праздниками.

Вирусолог, доктор медицинских наук, почетный вице-президент Российской академии естественных наук Виктор Зуев в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» согласился с коллегой, что майские праздники могли повлиять на всплеск заболеваемости, но не считает, что нынешняя ситуация критическая.

«Навредить майские праздники могли. Всякие события, которые характеризуются увеличенным скоплением людей, представляют определенный риск. Это совершенно очевидно. Пока большого перевеса в «проиммунизированных» (привитых и переболевших – прим. НСН) людях не наступило, эти события будут влиять на эти колебания. Но когда будет большое количество привитых людей, все может быть по-другому. Кампания по прививкам у нас идет очень активно. Но ситуация не критическая, чтобы сидеть по домам и не высовываться, как мыши. Наоборот, ситуация достаточно благополучная, поэтому люди позволяют себе расслабиться», - заявил вирусолог.

Почетный вице-президент Российской академии естественных наук считает, что с наступлением теплой погоды заболеваемость COVID пойдет на убыль.

«Я не думаю, что у нас будет новая волна, потому что за рубеж у нас выезжает не такое большое количество людей, как обычно. Сейчас существует тенденция на отдых внутри страны. У нас внутри страны прививку можно сделать на каждом перекрестке. Поэтому вне зависимости от того, куда человек уезжает, важно сделал он прививку или нет. Тот, кто привился, находится под защитой прививки. Не забывайте, что мы имеем дело с пневмотропным вирусом – то есть вирусом, который главным образом поражает дыхательную систему. Я не беру все эти «бяки», которыми характеризуется коронавирус. Вспомните, какая судьба вируса гриппа в летний период, мы даже слово такое забываем. Поэтому с наступлением теплого времени года заболеваемость пойдет на убыль», - считает он.

Ранее доктор медицинских наук, вирусолог Анатолий Альтштейн в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» предрек новую COVID-волну.

