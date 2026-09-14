Правительство сообщило о росте объема выпуска нефтепродуктов

Несколько дополнительных установок были введены в эксплуатацию на ряде нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ) в России. Об этом со ссылкой на правительство РФ сообщает RT.

Мантуров потребовал уделить особое внимание восстановлению НПЗ

На совещании по ситуации на топливном рынке, которое провёл вице-премьер Александр Новак, было отмечено, что запуск дополнительных установок позволил «нарастить объемы выпуска нефтепродуктов».

Также в кабмине указали, что продолжается проработка и внедрение соглашений Минэнерго и ФАС с независимыми НПЗ и АЗС, которые направлены на поддержание цен на топливо на приемлемом уровне.

Ранее Новак на полях Восточного экономического форума заявил, что Россия сможет отремонтировать 100% НПЗ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Михаил Безносов
ТЕГИ:НПЗНефтепродуктыТопливоАлександр НовакПравительство России

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