Правительство сообщило о росте объема выпуска нефтепродуктов

На совещании по ситуации на топливном рынке, которое провёл вице-премьер Александр Новак, было отмечено, что запуск дополнительных установок позволил «нарастить объемы выпуска нефтепродуктов».

Также в кабмине указали, что продолжается проработка и внедрение соглашений Минэнерго и ФАС с независимыми НПЗ и АЗС, которые направлены на поддержание цен на топливо на приемлемом уровне.

Ранее Новак на полях Восточного экономического форума заявил, что Россия сможет отремонтировать 100% НПЗ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

