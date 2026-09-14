Цены на важные продукты, скорее всего, не станут ниже после введения особого мониторинга с 1 января и подключения к нему разных ведомств, наоборот это вызывает некоторые опасения. Об этом НСН рассказал эксперт по рынку ретейла Андрей Карпов.

С 1 января 2027 года власти начнут следить за ценами на 24 вида продуктов, чтобы выявлять причины резких подорожаний, пишет ТАСС. Так, в перечень вошли мясо, рыба, макароны, масло, сахар, молоко, сыр, яйца, хлеб, овощи и крупы. Список уже утвердило правительство РФ. В список ведомств, которые будут получать соответствующую информацию от Федеральной налоговой службы, вошли: Минпромторг, Минсельхоз, Минэкономразвития, Федеральная антимонопольная служба и Росстат. Карпов усомнился, что это изменит ситуацию.

«Эти ведомства и ранее отслеживали ситуацию с ценами в своем направлении. Надеяться на то, что это каким-то образом нивелирует ситуацию с ростом цен, странно. Мониторинг ее не изменит. Практически ни по одному из случаев рассмотрения вопросов с ростом цен не находили виновных. Всегда находили объективные причины, почему цена должна быть такой. Как было с сахаром, например. Сейчас просто расширяют круг организаций, получающих доступ к информации с коммерческой тайной, что настораживает. Потому что конкуренты сразу узнают, какие поставщики, что и за сколько закупают. Что касается наценки на продукцию, то этот вопрос государством не закреплен ни в каких документах, и торговля фактически проводит сама определенную политику», — раскрыл он.