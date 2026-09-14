«Бороться не надо!»: Репетиторов посоветовали привлекать в школы
Амет Володарский заявил НСН, что в некоторых школах уже отлично работает система, при которой дети подтягивают школьную программу с репетиторами после основных уроков.
С репетиторами и их заработком не нужно бороться, нужно привлекать их в школы и встраивать работу с ними в образовательную программу. Об этом НСН рассказал омбудсмен в сфере образования Амет Володарский.
Исследование выявило неожиданную тенденцию: заработок репетиторов в России оказался выше доходов IT‑специалистов, и это вызывает обеспокоенность у родителей учащихся, пишет Telegram-канал SHOT. Так квалифицированный репетитор может вести не менее пяти занятий в день — при средней стоимости одного урока в 3000 рублей. Учитывая, что рабочий день педагога составляет в среднем пять часов, его недельный доход достигает примерно 75 тысяч рублей. Володарский раскрыл, что тревожиться по поводу этого не стоит.
«Я не согласен, что заработок репетиторов может превышать заработок IT-специалиста, но то, что действительно сегодня репетиторы зарабатывают больше, чем педагоги, это факт. И это не значит, что нужно бороться с репетиторством. Нужно повышать зарплату педагогам и встраивать репетиторство в общегосударственную образовательную политику. Есть определенные механизмы, где возможно репетиторов привлечь к национальным образовательным проектам. Я знаю хороших директоров школ, которые привлекают репетиторов к своей образовательной системе, чтобы убрать пробелы за счет второй половины дня. Дети делают домашку вместе с ними, разбирают задачи олимпиады, и все это даже в формате онлайн, так как возможности школы позволяют. Просто многие директора ждут отмашку сверху, чтобы ввести это. Это все зависит от личности директора», — рассказал он.
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