С репетиторами и их заработком не нужно бороться, нужно привлекать их в школы и встраивать работу с ними в образовательную программу. Об этом НСН рассказал омбудсмен в сфере образования Амет Володарский.

Исследование выявило неожиданную тенденцию: заработок репетиторов в России оказался выше доходов IT‑специалистов, и это вызывает обеспокоенность у родителей учащихся, пишет Telegram-канал SHOT. Так квалифицированный репетитор может вести не менее пяти занятий в день — при средней стоимости одного урока в 3000 рублей. Учитывая, что рабочий день педагога составляет в среднем пять часов, его недельный доход достигает примерно 75 тысяч рублей. Володарский раскрыл, что тревожиться по поводу этого не стоит.