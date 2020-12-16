В Санкт-Петербурге осталось 4% свободных коек

В Санкт-Петербурге развернута 11 тыс. 151 койка для больных COVID-19 и внебольничной пневмонией, свободна из них 431, что составляет 4%, сообщает «Коммерсант».

Как заявил вице-губернатор Олег Эргашев, сегодня в реанимации находятся 702 человека, 408 из которых — на аппаратах ИВЛ.

Тем временем, город готовится к масштабной вакцинации против коронавируса. Сегодня эпидемиологическая ситуация в Петербурге остается сложной: госпитализация медленно, но неуклонно растет.