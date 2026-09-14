Зеленский отстранил Кравченко от должности генпрокурора Украины
Президент Украины Владимир Зеленский отстранил Руслана Кравченко от должности генерального прокурора страны. Об этом сообщает RT.
Соответствующий указ опубликован на сайте украинского лидера.
«В соответствии с частью второй статьи 11 Закона «О правовом режиме военного положения»... отстранить Кравченко Руслана Андреевича от должности генерального прокурора», - говорится в документе.
Ранее Кравченко подал заявление об отставке. Как пишут «Известия», он указал, что не хочет, чтобы должность генпрокурора использовалась в качестве инструмента политического противостояния. Также им было подписано обвинительное заключение в отношении директора Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) Семена Кривоноса
Позже Кравченко сообщил, что выехал из Украины в заграничную командировку. По информации украинских СМИ, выезд экс-генпрокурора мог состояться только с разрешения Зеленского.
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