Зеленский отстранил Кравченко от должности генпрокурора Украины

Соответствующий указ опубликован на сайте украинского лидера.

«В соответствии с частью второй статьи 11 Закона «О правовом режиме военного положения»... отстранить Кравченко Руслана Андреевича от должности генерального прокурора», - говорится в документе.

Ранее Кравченко подал заявление об отставке. Как пишут «Известия», он указал, что не хочет, чтобы должность генпрокурора использовалась в качестве инструмента политического противостояния. Также им было подписано обвинительное заключение в отношении директора Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) Семена Кривоноса

Позже Кравченко сообщил, что выехал из Украины в заграничную командировку. По информации украинских СМИ, выезд экс-генпрокурора мог состояться только с разрешения Зеленского.