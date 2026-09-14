Умерла народная артистка РФ балерина Лилия Сабитова

Народная артистка РФ балерина, балетмейстер и худрук театра русского балета «Московия» Лилия Сабитова умерла на 74-м году жизни. Об этом сообщает ТАСС.

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Уточняется, что артистка умерла 13 сентября. Причина смерти не раскрывается.

Лилия Сабитова родилась 12 августа 1953 года в Ташкенте. Училась в Ташкентском хореографическом училище, которое окончила в 1971 году. Затем прошла стажировку в Московском хореографическом училище. С 1974 года балерина выступала в «Москонцерте», а в 1981 году стала солисткой группы «Камерный балет».

В 1990 году артистка возглавила Московский государственный театр балета Лилии Сабитовой, который в 2000 году переименовали в театр балета «Московия». Она выступала в США, Китае, Аргентине, Франции, Италии, Испании, Португалии, Японии, Австралии и других странах.

Также Сабитова занималась педагогической деятельностью и постановкой хореографических произведений.

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ФОТО: ТАСС
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