Умерла народная артистка РФ балерина Лилия Сабитова

Уточняется, что артистка умерла 13 сентября. Причина смерти не раскрывается.

Лилия Сабитова родилась 12 августа 1953 года в Ташкенте. Училась в Ташкентском хореографическом училище, которое окончила в 1971 году. Затем прошла стажировку в Московском хореографическом училище. С 1974 года балерина выступала в «Москонцерте», а в 1981 году стала солисткой группы «Камерный балет».

В 1990 году артистка возглавила Московский государственный театр балета Лилии Сабитовой, который в 2000 году переименовали в театр балета «Московия». Она выступала в США, Китае, Аргентине, Франции, Италии, Испании, Португалии, Японии, Австралии и других странах.

Также Сабитова занималась педагогической деятельностью и постановкой хореографических произведений.

