Умерла народная артистка РФ балерина Лилия Сабитова
Народная артистка РФ балерина, балетмейстер и худрук театра русского балета «Московия» Лилия Сабитова умерла на 74-м году жизни. Об этом сообщает ТАСС.
Уточняется, что артистка умерла 13 сентября. Причина смерти не раскрывается.
Лилия Сабитова родилась 12 августа 1953 года в Ташкенте. Училась в Ташкентском хореографическом училище, которое окончила в 1971 году. Затем прошла стажировку в Московском хореографическом училище. С 1974 года балерина выступала в «Москонцерте», а в 1981 году стала солисткой группы «Камерный балет».
В 1990 году артистка возглавила Московский государственный театр балета Лилии Сабитовой, который в 2000 году переименовали в театр балета «Московия». Она выступала в США, Китае, Аргентине, Франции, Италии, Испании, Португалии, Японии, Австралии и других странах.
Также Сабитова занималась педагогической деятельностью и постановкой хореографических произведений.
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- ЦБ планирует увеличить максимальную сумму перевода между юрлицами через СБП
- Том Холланд стал самым кассовым актером в истории кино
- Правительство сообщило о росте объема выпуска нефтепродуктов
- Бессараб сочла необходимым упрощение выдачи «Ветерана труда»
- Россиянам рассказали, когда нужно успеть сделать прививку от гриппа
- Умерла народная артистка РФ балерина Лилия Сабитова
- «Ниже не станут»: Чем обернется мониторинг цен на 24 вида продуктов
- Зеленский отстранил Кравченко от должности генпрокурора Украины
- «Бороться не надо!»: Репетиторов посоветовали привлекать в школы
- Рютте заявил о секретных вариантах НАТО для противодействия Москве