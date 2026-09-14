Бессараб сочла необходимым упрощение выдачи «Ветерана труда»

Единая база позволит ускорить получение льгот, заявила НСН Светлана Бессараб.

Цифровизация избавит граждан РФ от бюрократии и обеспечит социальными льготами при получении звания «Ветеран труда», рассказала НСН член комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

Минтруд России предложил упростить процедуру присвоения званий «Ветеран труда» и «Ветеран труда субъекта Российской Федерации». Граждан хотят избавить от необходимости самостоятельно предоставлять документы о наградах и поощрениях. Соответствующий законопроект вынесен Минтрудом на общественное обсуждение. Бессараб одобрила такую инициативу.

В Госдуме предложили упростить присвоение звания «Ветеран труда»
«Такое решение было бы правильным, потому что восстанавливать все печати и доказывать достижения очень сложно. Идеально бы включать все данные в государственную информационную систему и дать людям возможность без дополнительной бюрократии получать все процедуры. Это социально значимый инструмент, потому что человек, который осуществляет свою трудовую деятельность и награжден ведомственной наградой, должен быть поощрен. Ежемесячно это небольшие выплаты: от 600 до 2,5 тысяч рублей, но есть много социальных льгот: бесплатный проезд или частичная компенсация за общественный транспорт, скидка за услуги ЖКХ, пониженная ставка имущественного и земельного налога. В некоторых регионах бесплатно предоставляется зубопротезирование», — отметила она.

Ранее Бессараб объяснила НСН, как получить пенсию в 50 тысяч рублей.

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ФОТО: ТАСС/Елков Олег
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