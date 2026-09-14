Россиянам рассказали, когда нужно успеть сделать прививку от гриппа
Георгий Викулов заявил НСН, что для формирования иммунитета требуется минимум две недели, нужно успеть до сезонного подъема заболеваемости.
Минимальные простудные симптомы чаще всего не являются противопоказаниями для вакцинации от гриппа, но решение принимает врач на месте, рассказал НСН директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов.
Масштабная кампания по вакцинации от гриппа стартовала в Подмосковье. В медицинские организации региона поступают отечественные вакцины, привиться могут взрослые и дети, сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Подмосковья. Викулов раскрыл, когда пора заняться профилактикой.
«Мы живем в северной стране, у нас профилактика гриппа осуществляется в осенне-зимний период. Осень началась, подъема заболеваемости еще нет, поэтому сейчас самое время, чтобы проводить вакцинацию. Мы не можем запретить кому-то подождать, просто, что из этого получится? Для формирования иммунитета требуется минимум две недели», - рассказал он.
Он также раскрыл, в каком случае врач перенесет вакцинацию.
«Что касается подготовки к вакцинации, насморк не является противопоказанием. Если у человека симптомы простудного заболевания, то вакцинация может быть перенесена по решению врача до исчезновения симптомов. Если у человека обострение аллергического заболевания, врач так же принимает решение в каждом конкретном случае. Нет общей формулы, минимальные симптомы чаще всего не являются противопоказаниями. Специальная подготовка не нужна, специальное приглашение и красная ковровая дорожка – тоже. После вакцинации может быть покраснение, временное повышение температуры в пределах 38 градусов, это кратковременные симптомы. Если появляются симптомы инфекции, все становится похоже на простудный эпизод, нужно обратиться к врачу. Если сыпь на теле, тоже необходимо обращаться, но это очень редкие случаи», - заключил он.
Ранее заслуженный врач России, врач-эпидемиолог, академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко назвал грипп самой опасной инфекцией в мире. Он также подчеркнул, что эпидемии гриппа начинаются со школ, потому вакцинацию от этого заболевания в первую очередь должны пройти дети, педагоги и врачи, напоминает «Радиоточка НСН».
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