«Мы живем в северной стране, у нас профилактика гриппа осуществляется в осенне-зимний период. Осень началась, подъема заболеваемости еще нет, поэтому сейчас самое время, чтобы проводить вакцинацию. Мы не можем запретить кому-то подождать, просто, что из этого получится? Для формирования иммунитета требуется минимум две недели», - рассказал он.

Он также раскрыл, в каком случае врач перенесет вакцинацию.

«Что касается подготовки к вакцинации, насморк не является противопоказанием. Если у человека симптомы простудного заболевания, то вакцинация может быть перенесена по решению врача до исчезновения симптомов. Если у человека обострение аллергического заболевания, врач так же принимает решение в каждом конкретном случае. Нет общей формулы, минимальные симптомы чаще всего не являются противопоказаниями. Специальная подготовка не нужна, специальное приглашение и красная ковровая дорожка – тоже. После вакцинации может быть покраснение, временное повышение температуры в пределах 38 градусов, это кратковременные симптомы. Если появляются симптомы инфекции, все становится похоже на простудный эпизод, нужно обратиться к врачу. Если сыпь на теле, тоже необходимо обращаться, но это очень редкие случаи», - заключил он.

Ранее заслуженный врач России, врач-эпидемиолог, академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко назвал грипп самой опасной инфекцией в мире. Он также подчеркнул, что эпидемии гриппа начинаются со школ, потому вакцинацию от этого заболевания в первую очередь должны пройти дети, педагоги и врачи, напоминает «Радиоточка НСН».

