Вода из Днепра стала поступать в Крым

Глава Крыма Сергей Аксёнов сообщил, что вода из Днепра по Северо-Крымскому каналу начала поступать на полуостров для полива сельскохозяйственных угодий.

По словам главы региона, больше дефицита воды на полуострове нет.

«Сегодня первый крымский сельхозпроизводитель начинает получать воду из Северо-Крымского канала на орошение сельхозугодий - запущено дождевальное оборудование», - написал он в своем Telegram-канале.

Аксёнов уточнил, что всего получено 27 заявок от крупных сельхозпроизводителей на 80 миллионов кубометров воды для орошения 25 тысяч гектаров земель.

При этом он подчеркнул, что фермеры получат всю воду бесплатно в этом года, а в следующем цена не превысит 28 копеек за кубометр.

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«До начала водной блокады за поливной период Крым использовал из канала для орошения порядка 700 миллионов кубометров воды. Все эти объемы подачи воды можно возобновить", - добавил Аксенов.

Ранее бывший глава Херсона Владимир Николаенко сообщил, что водная блокада Крыма была устроена по решению правительства Украины.

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ФОТО: Facebook Сергея Аксёнова
ТЕГИ:Сергей АксёновСельское ХозяйствоВодаКрым
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