Вода из Днепра стала поступать в Крым

Глава Крыма Сергей Аксёнов сообщил, что вода из Днепра по Северо-Крымскому каналу начала поступать на полуостров для полива сельскохозяйственных угодий.

По словам главы региона, больше дефицита воды на полуострове нет.

«Сегодня первый крымский сельхозпроизводитель начинает получать воду из Северо-Крымского канала на орошение сельхозугодий - запущено дождевальное оборудование», - написал он в своем Telegram-канале.

Аксёнов уточнил, что всего получено 27 заявок от крупных сельхозпроизводителей на 80 миллионов кубометров воды для орошения 25 тысяч гектаров земель.

При этом он подчеркнул, что фермеры получат всю воду бесплатно в этом года, а в следующем цена не превысит 28 копеек за кубометр.