Экс-мэр Херсона рассказал, кто устроил водную блокаду Крыма

«Что касается дамбы, было решение правительства. Исполнителем была областная администрация», – сообщил экс-мэр.

На вопрос о том, почему никто не воспротивился данному решению, Николаенко подчеркнул, что оно было принято украинским правительством и Верховной Радой. «Мы говорили о том, что там живут украинцы. Было очень много дискуссий по этому поводу, тем не менее, решение было принято», – отметил бывший глава города.

Ранее региональная национально-культурная автономия крымских татар обещала вознаграждение за поимку и доставку в Крым организаторов блокады полуострова.

Во время специальной операции России на Украине удалось восстановить подачу воды в Крым из Днепра по Северо-Крымскому каналу. Благодаря снятию водной блокады полуостров сможет сэкономить десятки миллиардов рублей и восстановить сельское хозяйство.

