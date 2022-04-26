Экс-мэр Херсона рассказал, кто устроил водную блокаду Крыма

Бывший глава Херсона Владимир Николаенко сообщил, что водная блокада Крыма была устроена по решению правительства Украины, сообщает «РЕН ТВ».

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«Что касается дамбы, было решение правительства. Исполнителем была областная администрация», – сообщил экс-мэр.

На вопрос о том, почему никто не воспротивился данному решению, Николаенко подчеркнул, что оно было принято украинским правительством и Верховной Радой. «Мы говорили о том, что там живут украинцы. Было очень много дискуссий по этому поводу, тем не менее, решение было принято», – отметил бывший глава города.

Ранее региональная национально-культурная автономия крымских татар обещала вознаграждение за поимку и доставку в Крым организаторов блокады полуострова.

Во время специальной операции России на Украине удалось восстановить подачу воды в Крым из Днепра по Северо-Крымскому каналу. Благодаря снятию водной блокады полуостров сможет сэкономить десятки миллиардов рублей и восстановить сельское хозяйство.

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ФОТО: кран с водой
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