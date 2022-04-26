Экс-мэр Херсона рассказал, кто устроил водную блокаду Крыма
Бывший глава Херсона Владимир Николаенко сообщил, что водная блокада Крыма была устроена по решению правительства Украины, сообщает «РЕН ТВ».
«Что касается дамбы, было решение правительства. Исполнителем была областная администрация», – сообщил экс-мэр.
На вопрос о том, почему никто не воспротивился данному решению, Николаенко подчеркнул, что оно было принято украинским правительством и Верховной Радой. «Мы говорили о том, что там живут украинцы. Было очень много дискуссий по этому поводу, тем не менее, решение было принято», – отметил бывший глава города.
Ранее региональная национально-культурная автономия крымских татар обещала вознаграждение за поимку и доставку в Крым организаторов блокады полуострова.
Во время специальной операции России на Украине удалось восстановить подачу воды в Крым из Днепра по Северо-Крымскому каналу. Благодаря снятию водной блокады полуостров сможет сэкономить десятки миллиардов рублей и восстановить сельское хозяйство.
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